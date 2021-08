Ginasta brasileiro Caio Souza fica em 8º lugar na final do salto

Com pontuação 13.683, o ginasta brasileiro de 27 anos, Caio Souza terminou em 8º lugar, nesta segunda-feira (2), na final do salto das Olimpíadas de Tóquio-2020.

A medalha de ouro na prova foi para o sul-coreano Jeahwan Shin, com 14,783. A prata ficou com Denis Abliazin, do Comitê Olímpico Russo, com 14,783, enquanto o bronze foi para o armênio Artur Davtyan (14,733).

Caio executou três giros esticados no primeiro salto, mas desequilibrou na finalização do movimento. Ainda assim, o atleta obteve 14,466.

No segundo salto, porém, ele caiu sentado na aterrissagem, o que fez a sua nota despencar para 12,900. A média final foi 13,683.

"A gente treina muito para poder estar no primeiro lugar, e só existem três lugares no pódio. Estou muito feliz com a minha participação olímpica. Hoje, eu termino a participação como finalista olímpico, entre os oito melhores atletas do salto", afirmou Caio em entrevista à TV Globo.