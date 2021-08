Arthur Zanetti erra saída e fica sem medalha em Tóquio; chinês é ouro

Liu Yang conquistou a medalha de ouro na prova das argolas da ginástica artística nas Olimpíadas de Tóquio nesta segunda-feira (2). O atleta chinês obteve nota 15,500. You Hao, do mesmo time, ficou com a prata, com 15,300. Já o bronze foi do grego Eleftherios Petrounias, campeão olímpico no Rio-2016, com 15,200.

O brasileiro Arthur Zanetti arriscou na apresentação, sofreu uma queda na aterrissagem, e terminou em oitavo lugar. O brasileiro obteve nota 14,133.

"A gente já tinha decidido o que fazer na final. Provavelmente na final ia fazer o triplo, a saída nova. Não tinha o que fazer, era mandar tudo para o alto e fazer nossa rotina. Se a gente acertasse, a chance de estar no pódio era grande. Mas o esporte é falho também", afirmou Zanetti, em entrevista ao SporTV.

O ginasta se emocionou ao falar da saudade do filho. "É minha maior conquista."

Zanetti, finalista olímpico pela terceira vez consecutiva, foi medalha de ouro em Londres-2012 e prata no Rio-2016.