Programação das Olimpíadas hoje: confira os horários desta segunda-feira (02)

O dia brasileiro está recheado de emoções e pode ter medalha dourada. Alison dos Santos disputa com o melhor tempo os 400m com barreiras no atletismo. Duas horas depois, Kahena Kunze e Martine Grael também tentam o bi-olímpico na vela.

Na manhã, mais oportunidades. Rebeca Andrade pode seguir fazendo história no esporte brasileiro, no solo, e Arthur Zanetti também tenta medalhar nas argolas. O vôlei de praia masculino também tenta avançar de fase.

A cearense Laila Férrer estreia nos jogos, no lançamento de dardo.

PROGRAMAÇÃO - MADRUGADA

Vela: 470 feminino - A. Barbachan e F. Oliveira - 00h05

Atletismo: 400m com barreiras - Alison dos Santos - 00h20

Vôlei de praia: Evandro/Bruno (BRA) X Pavlins/Tocs (LET) - 01h

Tênis de mesa: Brasil X Coreia do Sul - 2h30

Vela: 49er FX Feminino - Kahena Kunze e Martine Grael - 2h33

Vela: 470 masculinio - Haddad e Bethlem - 2h35

PROGRAMAÇÃO - MANHÃ

Ginástica artística: Argolas (final) - Arthur Zanetti - 5h

Ginástica artística: Solo (final) - Rebeca Andrade - 6h

Ginástica artística: Salto (final) - Caio Souza - 6h54

Lançamento de disco: Feminino - Izabela da Silva - 8h

Vôlei de praia: Alison/Álvaro (BRA) X Gaxiola/Rubio (MEX) - 9h

Vôlei feminino: Brasil X Quênia - 9h45

PROGRAMAÇÃO - NOITE

Atletismo: Salto triplo - Almir Junior - 21h

Atletismo: Salto triplo - Alexsandro Melo - 21h

Atletismo: Salto triplo - Mateus Sá - 21h

Atletismo: 1500m rasos - Thiago André - 21h05

Atletismo: Lançamento de dardo feminino - Laila Férrer - 21h20

Atletismo: Lançamento de dardo feminino - Jucilene Lima - 21h20

Atletismo: 400m rasos - Tiffani Marinho - 21h45

Atletismo: 200m rasos - Ana Carolina Azevedo - 22h30

Atletismo: 200m rasos - Vitória Cristina Rosa - 22h30

Luta livre - até 62kg feminino - Laís Nunes (BRA) - 23h

Atletismo: 200m rasos - Aldemir Júnior - 23h05

Atletismo: 200m rasos - Jorge Vides - 23h05

Atletismo: 200m rasos - Lucas Vilar - 23h05

