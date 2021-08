Rebeca Andrade termina em 5º lugar na final do solo em Tóquio

A ginasta Rebeca Andrade terminou em quinto lugar na final do solo das Olimpíadas de Tóquio-2020, com 14,033. A medalha de ouro ficou com a norte-americana Jade Carey, com pontuação de 14,366.

"Eu estou muito feliz com todas as apresentações que eu fiz desde o primeiro dia. Essa alegria vem de dentro pra fora. Amo me apresentar no solo", disse em entrevista à TV Globo.

A prata foi para a italiana Vanessa Ferrari (14,200) e o bronze ficou dividido entre a japonesa Mai Murakami e Angelina Melnikova, do Comitê Olímpico Russo, com 14,166.

Anteriormente, a brasileira havia conquistado a prata no individual geral, que mede a ginasta mais completa dos Jogos Olímpicos, e o ouro no salto.