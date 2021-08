Simone Biles é inscrita para a final da trave nos Jogos de Tóquio-2020

Depois de renunciar a quatro finais nos Jogos de Tóquio-2020, a ginasta americana Simone Biles, de 24 anos, está inscrita para a disputa de medalhas da trave às 5h50 (horário de Brasília) desta terça-feira (3). O nome da atleta consta em lista divulgada nesta segunda-feira (2) e foi confirmado pela Federação Norte-Americana de Ginástica.

Na trave, Simone vai competir pelo pódio com a brasileira Flávia Saraiva, que ficou com a última vaga entre as classificadas e sofreu uma lesão logo depois. Mesmo com uma performance atípica, a americana garantiu a vaga no sétimo lugar. Além dela, Sunisa Lee vai representar a bandeira norte-americana na decisão.

Biles surpreendeu o mundo ao abandonar a final por equipes na última terça-feira (27). Em seguida, ela anunciou que não disputaria as finais do individual geral, do salto, das barras assimétricas e do solo. Nas duas ocasiões, a atleta justificou que iria cuidar da saúde mental.

"Tenho que focar a minha saúde mental, e não posso comprometer meu corpo. Temos que proteger nosso corpo, nossa mente", destacou.