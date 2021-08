Brasil perde para Coreia do Sul e está eliminada da disputa por equipes do tênis de mesa masculino

O Brasil está eliminado da disputa por equipes do tênis de mesa masculino. Na madrugada desta segunda-feira (02), a seleção brasileira foi derrotada pela Coreia do Sul, por 3 a 0, no Ginásio Metropolitano de Tóquio, em duelo válido pelas quartas de final dos Jogos Olímpicos de Tóquio.

No primeiro duelo, a dupla formada por Vitor Ishiy e Gustavo Tsuboi só deu trabalho para Sangsu Lee e Youngsik Jeoung no terceiro set, mas acabou perdendo por 3 a 0, com parciais de 11/6, 11/2 e 12/10, em 30 minutos.

Hugo Calderano veio em seguida e não repetiu as boas atuações em Tóquio, ao perder para Jeoung, também por 3 a 0, com parciais de 11/6, 11/8 e 12/10, em 30 minutos. O coreano se vingou da derrota, por 4 a 3, na chave individual.

Na última disputa, Tsuboi, mesmo com uma lesão no braço esquerdo, lutou bastante e fez o jogo mais equilibrado do dia, com 56 minutos de partida, mas acabou derrotado por 3 sets a 2 para o asiático, com parciais de 11/6, 8/11, 11/4, 8/11 e 11/7.