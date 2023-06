Série Procura-se Árbitros: veja média salarial da profissão, como chegar no topo e os pré-requisitos

Críticas, xingamentos, uso do VAR e dúvidas sobre a honestidade. Esses são só algumas dos questionamentos que os árbitros de futebol profissional passaram a enfrentar com a evolução do futebol. Porém, mesmo com as dificuldades, a profissão segue sendo o sonho de muitos esportistas, que lutam diariamente por uma maior profissionalização da carreira. Durante a série 'Procura-se árbitro', o Diário do Nordeste vai mostrar como está o cenário da profissão no Ceará, como faz para entrar na profissão e as boas histórias de quem é apaixonado pela arbitragem.

Confira o que é necessário para ser um árbitro de futebol, a média salarial da profissão e os pré-requisitos para ingressar no mercado de trabalho.

O QUE FAZER PARA SER UM ÁRBITRO?

A Federação Cearense de Futebol, atualmente, é composta de 125 árbitros, pois essa é a quantidade julgada pela instituição como necessária para todas as competições no estado. Desses árbitros, apenas 12 são mulheres.

A FCF atualmente possui 33 vagas na Confederação Brasileira de Futebol (CBF) entre árbitros e assistentes, entre feminino e masculino, isso que dizer que 33 árbitros formados pela FCF podem integrar o quadro brasileiro de arbitragem.

Como virar árbitro?

No estado do Ceará, os interessados devem se matricular no curso de arbitragem da FCF;

Após a conclusão do curso, os árbitros recém-formados passam a integrar o quadro de base de arbitragem da FCF e já podem apitar;

Atuando inicialmente nos campeonatos estaduais, os árbitros passam a ser, constantemente, "monitorados" pela Federação para poderem migrar para os outros quadros de arbitragem da instituição;

Após a monitoração, os árbitros, de acordo com merecimento e dedicação, podem ser avaliados pela FCF e, em caso de avaliação positiva, indicados à CBF, para integrar o quadro e apitar competições maiores;

O mesmo se repete quando o árbitro já está no quadro da CBF, dependendo do esforço e resultado na entidade, o árbitro pode ser indicado para a Fifa, patamar mais elevado da arbitragem.

QUAL A MÉDIA SALARIAL DE UM ÁRBITRO?

Árbitro amador: aproximadamente - R$1.500

Árbitro futebol cearense: aproximadamente - R$2.700 (por partida)

Árbitro CBF: aproximadamente - R$6.000 (por partida)

Árbitro Fifa: aproximadamente - R$60.000 (por partida)

PRÉ-REQUISITOS PARA SER UM ÁRBITRO

Como o primeiro passo para se tornar um árbitro no estado do Ceará é o curso com a FCF, o interessado deve se encaixar nos pré-requisitos da federação. O aspirante a árbitro deve ter:

Idade mínima de 16 anos;

Comprovar que está cursando o ensino médio (para interessados com idade entre 16 e 19 anos);

Ensino médio completo (pessoas acima de 19 anos);

Todas as certidões solicitadas devem estar negativas.

*Sob a supervisão de João Bandeira Neto