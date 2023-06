Série Procura-se Árbitros: veja a história do cearense Nailton Oliveira, árbitro assistente Fifa

A descoberta de que a bola no pé não seria seu forte fez com que Nailton Oliveira optasse pela arbitragem logo no início da sua carreira, em 2010, quando fez o curso da Federação Cearense de Futebol (FCF). Dois anos após a sua formatura, Nailton apitou sua primeira partida como árbitro na Série C do campeonato estadual.

Atualmente árbitro assistente da Fifa, Nailton conversou exclusivamente com o Diário do Nordeste e contou sobre a decisão importante que já teve que tomar em sua vida em prol da profissão e a representatividade que ele tem no cenário internacional de árbitro, já que é o único cearense em atuação no quadro de arbitragem da Fifa.

"Lá no início eu tive que optar entre um emprego e a Federação, esse foi um dos momentos que eu tive que tomar uma decisão importante na minha vida e em momento nenhum eu me arrependo", disse Nailton.

"Dentro do futebol nós temos uma responsabilidade, tanto de representar um estado, uma região, como um sentimento de gratidão por tudo que o futebol proporciona. E o objetivo principal do trabalho é abrir portas para que novas pessoas, novos integrantes e novos árbitros possam chegar a esse quadro", continuou.

DESAFIOS NA PROFISSÃO

A arbitragem é uma profissão diferente do que muitos pensam, na maioria das vezes que é só entrar em campo e apitar, mas ela vai muito além disso. Nailton citou um ponto que tem sido o principal desafio dele nessa profissão, já que para chegar ao topo, ou seja, ser um árbitro Fifa, o trabalho é árduo até lá e permanece presente para se sustentar no topo.

"Eu creio que a evolução constante. Por mais que chegar no quadro da Fifa seja o último patamar dentro da arbitragem, nós sabemos que dia após dia, jogo após jogo, nós temos que buscar a excelência dentro de campo e sabemos que dentro do Brasil temos outros que concorrem a essa oportunidade. Com a evolução podemos completar os pilares que envolvem a arbitragem internacional", explicou Nailton.

SONHOS E CONSELHOS

Encantado pelo futebol desde muito cedo, Nailton já alçou alguns voos mas não pretende pousar, ele tem objetivos dentro da profissão que envolvem outras gerações. O desejo de se tornar referência para outras pessoas expõe o reconhecimento de seu próprio esforço e a sabedoria de ver que é capaz.

"Creio que o principal objetivo dentro da arbitragem seja se tornar uma referência pelo que a gente demonstra dentro do campo, como cidadão, fora das quatro linhas e motivar pessoas dentro do futebol e tudo que ele tem proporcionado para a gente"

Ele ainda deixou um recado para quem quer chegar ao topo da arbitragem ou para quem tem interesse em iniciar no curso em prol da realização de um sonho.

"O principal objetivo é treinar, buscar evolução com ética, responsabilidade, dedicação e fé. Fé em todas as possibilidades que nós temos, acreditar em algo superior, acreditar em Deus ou qualquer outra crença que a pessoa possa ter e buscar oportunidades, sempre com os pés no chão que um dia as coisas se realizam", finalizou Nailton.

*Sob a supervisão de João Bandeira Neto