Série D: Guarany busca confirmar liderança na competição; Atlético joga por vaga na segunda fase

A 10ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro reserva confrontos importantes para os dois representantes cearenses ainda vivos na competição. O Guarany de Sobral já está no G4 do Grupo 2 e pode confirmar a liderança do Grupo 2 se vencer, enquanto o Atlético Cearense faz confronto direto para se manter no G4 e garantir vaga na 2ª Fase. O Caucaia já está eliminado, após empate ontem com o Central em 1 a 1.

O Guarany do técnico Vladimir de Jesus está na situação mais confortável e faz o jogo pra confirmar a liderança. O time sobralense é o líder do Grupo 2, com 25 pontos, e recebe o Moto Club, no sábado (28), às 15 horas, no Junco. O maranhense é o 3º, com 18 pontos, e luta pela classificação.

O Cacique do Vale tem 5 pontos de vantagem para o 4 de Julho/PI, vice-líder, restando apenas duas rodadas para o fim da 1ª Fase. Caso consiga a vitória, terminará na liderança.

Defesa do G4

Já Atlético está no Grupo 3 e luta para ficar no G4. A Águia do técnico Raimundinho é o 4º colocado com 17 pontos, 3 a mais que o Treze/PB, seu adversário na rodada no domingo (29). Assim, trata-se de um confronto direto pelo G4, que será disputado no Estádio Amigáo, em João Pessoa (PB).

Legenda: O Atlético Cearense está no G4 do Grupo 3 e pode se classificar neste domingo se vencer o Treze Foto: Kely Pereira / FC Atlético Cearense

Eliminado

O Caucaia já atuou pela 13 rodada da Série D na última sexta-feira. A Raposa empatou com o Central em 1 a 1 no estádio Raimundão e não tem mais chances de classificação.

Com 9 pontos e na última colocação do Grupo 3, o time encerra sua participação fora de casa contra o Campinense.