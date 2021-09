Série A do Campeonato Brasileiro vai terminar depois da data-base prevista

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu, nesta sexta-feira (24), que o Campeonato Brasileiro da Série A se estenderá até meados de dezembro. A medida foi tomada devido aos adiamentos dos jogos das equipes que tiveram jogadores convocados para defender à seleção. A informação é do jornalista Martín Fernandez, do ge.

A data prevista inicialmente para o encerramento da principal competição nacional era dia 5 de dezembro. Entretanto, com os jogos adiados pela Data FIFA de setembro e outubro, impossibilita a conclusão das atividades da Série A até a data-base estipulada. O mesmo deve ocorrer no mês de novembro, quando será realizado mais dois jogos das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2022.

Um fator determinante para o ajuste do calendário do futebol brasileiro, foi o “empurrão” da FIFA para que o Mundial de Clubes aconteça em 2022.