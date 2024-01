Semifinais da Copa São Paulo de Futebol Júnior: Confira horário, onde assistir e palpites

Nesta segunda-feira (22), acontecem as semifinais da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O primeiro jogo das decisões acontece entre Flamengo e Cruzeiro, às 19h30 (horário de Brasília), na Arena Barueri. Já o segundo finalista sairá do confronto entre Corinthians e Novorizontino, que tem início às 21h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena.

A final está marcada para o dia 25 de janeiro (aniversário da capital paulista), ainda sem local definido.

Flamengo

Legenda: Weliton na comemoração de um dos gols marcados na Copinha Foto: Divulgação/Flamengo

O Flamengo passou pela fase de grupos com um aproveitamento de 100% e nas fases eliminatórias superou as equipes do Náutico, São José-RS, Botafogo-SP e Aster. O time carioca busca seu quinto título na competição.

Cruzeiro

Legenda: Gui Meira comemora gol do Cruzeiro Foto: Staff Images / Cruzeiro

A Raposa liderou o Grupo 28 e eliminou as equipes de Madureira, Portuguesa, Santos e Coritiba. O time mineiro está em busca do bicampeonato da Copinha.

Corinthians

Legenda: Léo Maná capitão do Corinthians Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians

Além de jogar na sua casa (Neo Química Arena), o time paulista é detentor de dez títulos na competição. O Timão terminou a fase de grupos como líder e eliminou as equipes do Guarani, Atlético-GO, CRB e América-MG, até chegar às semis.

Novorizontino

Legenda: O Tigre do Vale faz sua melhor campanha na Copinha Foto: Matheus Tahan/Novorizontino

O time de São Paulo faz sua melhor campanha da história da Copinha. O Tigre avançou do Grupo 6 como segundo colocado e eliminou Botafogo, Tiradentes-PI, São Paulo e Athletico-PR.

ONDE ASSISTIR

19h30 - Flamengo x Cruzeiro (Sportv e Premiere)

21h30 - Corinthians x Novorizontino (CazéTV)

PALPITE

