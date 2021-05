Sem poder poupar, Ceará inicia maratona de 4 jogos fundamentais em apenas 11 dias

O Ceará já vem de sequência terrível de jogos, com partidas válidas pela Copa do Nordeste, Cearense e Sul-Americana. Mas com a possibilidade de utilizar a equipe sub-23 em alguns jogos do estadual, conseguiu dosar a utilização do elenco principal sem maiores contratempos, tanto que chegou às finais do Cearense, da Copa do Nordeste e está lutando na Sul-Americana.

Porém, chegou o momento em que não dá mais para que a equipe considerada "C" seja utilizada, tendo em vista o caráter decisivo dos jogos. A partir de hoje, quando enfrenta o Bolívar pela Copa Sul-Americana (veja tudo sobre o jogo), inicia maratona de 4 jogos importantíssimos em apenas 11 dias: decisão contra o Bolívar (se perder, está fora), final do Campeonato Cearense, rodada final da Sul-Americana e estreia na Série A contra o Grêmio.

Veja a sequência:

20/05 - Ceará X Bolívar (vencer ou vencer)

23/05 - Fortaleza X Ceará (final da Copa do Nordeste)

27/05 - Jorge Wilstermann X Ceará (rodada da final da Sula)

30/05 - Ceará X Grêmio (estreia na Série A)

Sem ter como priorizar

Cada competição em si, agora, tem níveis semelhantes de prioridades por se tratarem de decisões e da Série A, que apesar de estar em seu início, é o grande objetivo do clube na temporada.

Toda evolução alvinegra ao longo dos últimos anos tem a ver com as temporadas de permanência na Série A, portanto, é impensável que a competição seja colocada em segundo plano, mesmo com a questão da Sul-Americana.

"Jogar três competições ao mesmo tempo não é fácil. Desde o início, quando a gente sabia da quantidade de competições que a gente participaria, a direção executiva, junto ao presidente, junto com a gente, sentou e começou a traçar planos para fazer o que a gente está fazendo. Chegar à final da Copa do Nordeste, infelizmente não levamos nos pênaltis, Campeonato Cearense estamos na final e amanhã temos um jogo dificílimo contra Bolívar, mas que pode encaminhar nossa classificação", disse o técnico Guto Ferreira.