Sem perder há nove jogos, Ceará é dono da maior sequência de invencibilidade no Brasileirão

Com o empate em 0 a 0 contra o Sport, na noite deste domingo (25), o Ceará chegou ao nono jogo consecutivo sem derrotas no Campeonato Brasileiro. O Alvinegro é, agora, o dono da maior sequência de invencibilidade no Brasileirão.

Isso porque o Bragantino, que era o único invicto no campeonato e acumulava 12 jogos sem derrotas, perdeu por 1 a 0 para o Fortaleza. Com isso, o Vovô, que não é derrotado desde o dia 17 de junho, quando perdeu por 2 a 1 para o Bahia, no Castelão, pela 4ª rodada, passou a ser o detentor da maior série invicta.

São três vitórias e seis empates neste período, com a conquista de 15 pontos em 27 disputados, um aproveitamento de 55,5%.

Na classificação, o Ceará está em 7º lugar, agora com 19 pontos conquistados. O detalhe é que o Alvinegro pontuou em 11 de 13 rodadas, acumulando apenas duas derrotas em toda a competição.

O líder Palmeiras é o dono da segunda maior sequência de invencibilidade, com sete partidas sem ser derrotado. O detalhe é que o Verdão venceu todos estes jogos, conquistando todos os 21 pontos disputados nestes jogos. O Atlético-MG vem logo atrás, com seis triunfos consecutivos.