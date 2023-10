Sem Castelão: CBF define Maracanã como palco de Brasil e Argentina pelas Eliminatórias para a Copa

Após muita expectativa por parte dos torcedores cearenses, a Arena Castelão não foi escolhida para receber o confronto entre Brasil x Argentina, pela 6ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A CBF definiu que o maior clássico da América do Sul será disputado no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, no dia 21 de novembro, às 21h30.

A escolha do Maracanã foi explicada pelo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

Ednaldo Rodrigues Presidente da CBF "A CBF recebeu o convite de diversos lugares do Brasil e do mundo para receber este que é um dos maiores clássicos do futebol mundial. A opção pelo Maracanã, entre tantos locais que estariam a altura de receber uma partida como essa, se deu não só pela questão logística, condições de treinamento e de deslocamento, que são prioridades, mas por ser também uma premissa da nossa gestão aproximar a Seleção dos torcedores de todas as regiões do Brasil. Já tivemos uma partida na região Norte, em breve no Centro-Oeste e depois será a vez da região Sudeste ser contemplada. E assim vamos seguir, respeitando sempre as condições ideais para o melhor desempenho da Seleção Brasileira. Tenho certeza que o estádio mais conhecido do mundo será palco de uma grande festa do futebol", afirmou.

Prestes a completar 50 anos, o Castelão viveu a expectativa de receber o confronto como um "presente". O Governo do Estado e a Federação Cearense de Futebol trabalharam para que o estádio recebesse a partida, mas não foi possível. Em entrevista exclusiva para o Sistema Verdes Mares logo após o bicampeonato do Ferroviário na Série D, Mauro Carmélio, presidente da entidade que rege o futebol no estado, afirmou que o Brasil fará sim um jogo no Gigante da Boa Vista, mesmo não sendo contra a Argentina.

Mauro Carmélio Presidente da Federação Cearense de Futebol "Estamos trabalhando para isso, o Castelão está melhorando muito. Mas se não for Brasil e Argentina, é outro jogo. Tem muitos jogos ainda pelas Eliminatórias, muitos amistosos, com seleções europeias. Vamos ter calma e paciência. Tenho certeza que o Ednaldo está cheio de pedidos, mas vai vir. Pode ter certeza, antes da Copa, vai vir um jogo da nossa Seleção, com toda certeza. Até porque o Castelão é um amuleto da CBF, da Seleção, para grandes jogos e grandes conquistas", disse.

CALENDÁRIO DA SELEÇÃO

A Seleção Brasileira já está de olho nos dois próximos compromissos pelas Eliminatórias. No dia 12, às 21h30, o Brasil recebe a Venezuela, na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT), enquanto no dia 17 enfrenta o Uruguai, no Centenario, em Montevidéu, às 21h. O time de Fernando Diniz é o líder da competição com seis pontos em dois jogos, após vitórias sobre Bolívia e Peru.