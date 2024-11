Seleção Brasileira conquista a Liga Evolução de Futsal em Fortaleza

No último domingo (10), o Brasil sagrou-se campeão da Conmebol Liga Evolução de Futsal Zona Norte, no Centro de Formação Olímpica (CFO), em Fortaleza. As Seleções Brasileiras Sub-20 e adulta entraram em quadra precisando de apenas um empate contra a Colômbia e ficaram com a taça.

Logo no primeiro jogo, com a equipe Sub-20, o Brasil garantiu o título com o placar de 2 a 2. Pouco depois, a Seleção adulta empataria com a Colômbia também por 2 a 2.

Os jogos

No seu primeiro duelo do dia, a equipe Sub-20 foi à quadra já com a vantagem de jogar por um empate para levantar a taça. Apesar disso, o Brasil dominou o jogo, soube controlar o adversário e se impor taticamente. O primeiro gol saiu aos dez minutos de jogo, quando Marcolla aproveitou o rebote do goleiro adversário e empurrou de cabeça para o fundo do gol. Pouco depois, foi a vez de Matheusinho fazer uma jogada individual e bater forte para ampliar a vantagem. Restando um minuto de jogo, a seleção visitante descontou o marcador, diminuindo a vantagem para o intervalo: 2 a 1 para o Brasil.

Na etapa complementar, os colombianos deixaram tudo igual quando o relógio marcava sete minutos para o término de jogo. O empate prevaleceu e a taça ficou com a seleção canarinho.

Legenda: Torcida cearense aplaude jogadores da Seleção Brasileira de Futsal após título Foto: Leto Ribas/CBF

Na sequência, para fechar a competição, foi a vez da Seleção Brasileira principal. Já com o título da competição confirmado, o Brasil manteve a postura adotada durante todo o torneio, investindo em jogadas individuais com um time compacto e veloz.

Com cinco minutos de jogo, em lance de bola parada, a Colômbia saiu na frente do placar. Em desvantagem no marcador, a Amarelinha intensificou o seu poder ofensivo criando boas finalizações, mas que acabaram parando no goleiro colombiano.

A Seleção Brasileira voltou para o segundo tempo com bastante intensidade, fazendo pressão na saída de bola e buscando empatar o confronto. O relógio marcava oito minutos quando a bola chegou para Charuto finalizar, deixando tudo igual no CFO. Após o gol de empate, a Colômbia reagiu rapidamente e tomou novamente a frente no marcador. O jogo seguiu bastante disputado, e, restando menos de cinco minutos para o fim, o cearense Quixeré arriscou e marcou o segundo do Brasil no jogo, deixando 2 a 2 no placar.

Atual campeão, o Brasil é maior vencedor da competição desde a sua criação, em 2017. Com seis vitórias e dois empates, a Seleção Brasileira conquista a Zona Norte e enfrentará a Argentina para decidir quem será o campeão do continente.

Após o apito final, houve a cerimônia de premiação para a entrega de troféus e medalhas, que contou com a participação do Gerente de Desenvolvimento da CONMEBOL, Rodrigo Perez; do Gerente de Seleções de Futsal da CBF, Lavoisier Freire, e do presidente da Federação Cearense de Futebol, Mauro Carmélio.