Seleção Brasileira começa preparação para enfrentar o Paraguai pelas Eliminatórias

Menos de 24 horas depois de vencer o Equador por 1 a 0, no Couto Pereira, a Seleção Brasileira iniciou a preparação de olho na partida contra o Paraguai, que acontece na terça-feira (10), às 21h30, em Assunção, válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

O treino foi realizado na tarde deste sábado (7), no CT do Caju, em Curitiba (PR). Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos realizaram atividades regenerativas na academia, enquanto o restante do grupo participou de um trabalho em campo reduzido sob o comando do técnico Dorival Júnior.

Legenda: Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos contra o Equador na sexta-feira, realizaram atividades regenerativas na academia Foto: RAFAEL RIBEIRO/CBF

O grupo volta a treinar na tarde deste domingo (8), novamente no CT do Caju, a partir das 15h30. Com 10 pontos, a Seleção Brasileira ocupa a quarta posição na tabela de classificação das Eliminatórias.

Dorival avalia momento da Seleção

O técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, exaltou a vitória diante do Equador por 1 a 0, na noite de sexta-feira (6), no Couto Pereira, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Com o resultado, o Brasil encerrou o jejum de quatro partidas sem vencer e subiu duas posições na tabela da competição. A Seleção soma 10 pontos nas Eliminatórias.

Legenda: Dorival Junior avaliou o momento do Brasil após a vitória diante do Equador na sexta-feira (6) Foto: Rafael Ribeiro/CBF

"Não podemos nos esquecer do que vinha acontecendo. Às vezes, esquecemos de algumas coisas, mas para que a gente relembre: vínhamos de quatro resultados negativos nas eliminatórias", afirmou o treinador na entrevista coletiva realizada na madrugada deste sábado (7) .

"Estamos em um momento reconstruindo uma equipe. No dia de hoje, era importante que vencêssemos, não importava a forma que aconteceu", acrescentou.

Novidades

Convocado pelo técnico Dorival Júnior para substituir o zagueiro Éder Militão, Fabrício Bruno se apresentou à Seleção Brasileira na manhã deste domingo (8), em Curitiba (PR).

“Espero entregar o melhor possível e ajudar todo esse grupo que é muito bom de trabalhar” disse o defensor.

Fabrício está à disposição do técnico Dorival Júnior para a partida contra o Paraguai, que acontece na terça-feira (10), às 21h30, em Assunção, válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Aos 28 anos, Fabrício já atuou em duas oportunidades pela Seleção Brasileira. Ele foi titular nos amistosos contra a Inglaterra e Espanha, disputados em março deste ano.

Quem também poderá ter uma chance na equipe é João Pedro. O atacante foi convocado para o lugar de Pedro, do Flamengo, que rompeu o ligamento do joelho nas vésperas do jogo diante do Equador. O ex-jogador do Fluminense e atualmente jogando no Brighton, ficou no banco contra o Equador, mas como não tinha treinado com o grupo, sequer entrou no decorrer do jogo.