Segundo dia de julgamento de Daniel Alves tem depoimento da esposa e de outras 21 testemunhas

O julgamento do ex-jogador Daniel Alves, de 40 anos, acusado de ter estuprado uma mulher, continua nesta terça-feira (6), na Audiência Nacional (principal instância judicial da Espanha), em Barcelona. O crime ocorreu em dezembro de 2022, em uma boate. Das 28 testemunhas, 22 devem depor neste segundo dia.

A esposa do ex-jogador, Joana Sanz, preste seu depoimento neste segundo dia, segundo o jornal catalão La Vanguardia. Além dela, amigos de Daniel, que estavam na boate, também devem falar.

Os esclarecimentos das testemunhas, que foram indicadas para participar do julgamento por ambas as partes do processo, começaram na última segunda-feira (5). Na ocasião, seis testemunhas prestaram seus depoimentos, inclusive a mãe de Daniel.

DEPOIMENTO DA ACUSAÇÃO

A jovem, que teria sido estuprada pelo ex-jogador, prestou depoimento na última segunda-feira (5). A moça, que desde o início do julgamento possui a divulgação da identidade e de sua imagens proibida pela juíza do caso, falou por cerca de uma hora. Para que sua identidade permanecesse preservada, ela prestou depoimento em uma sala isolada, sem acesso da imprensa, além de ter tido a voz distorcida.

Além dela, outras duas mulheres disseram que Daniel teria as apalpado na mesma noite do suposto crime. Segundo o jornalista espanhol Jesús González Albalat, que teve acesso a da boate na noite do ocorrido, as três dançaram com Daniel e amigos dele na área VIP da balada.

ÚLTIMO A DEPOR

Após pedido da defesa, na próxima quarta-feira (7), Daniel irá depor no final do julgamento. Após o depoimento dele, serão feitos os devidos trâmites periciais, que entregarão um relatório e conclusões.

“Nesse caso, há provas que excedem a instrução, e o acusado pode não ter conhecimento detalhado. Contribui para o esclarecimento dos fatos e se justifica que declare por último lugar, com pleno conhecimento de todas as provas”, anunciou a juíza.

Segundo os jornais La Vanguardia e El Periódico, a defesa do jogador irá apresentar uma nova versão do que teria acontecido. Nesta quinta versão, o brasileiro estaria embriagado na madrugada em questão. A advogada Inés Guardiola vai sustentar que o acusado “não tinha plena consciência do que fez”.

RELEMBRE O CASO

No dia 31 de dezembro de 2022, o diário ABC revelou que Daniel Alves teria violentado sexualmente uma jovem na casa noturna Sutton no dia anterior. A mulher esteve acompanhada por amigas a todo o instante, e a equipe de segurança da casa noturna acionou a polícia, que colheu o depoimento da vítima.

No dia 10 de janeiro de 2023, a Justiça espanhola aceitou a denúncia e passou a investigar o jogador brasileiro. Inconsistências nas versões dadas pelo atleta à Justiça, além da possibilidade de fuga do país europeu, fizeram com que a juíza Maria Concepción Canton Martín decretasse a prisão no dia 20 de janeiro de 2023.

Durante o período em que está recluso, o brasileiro mudou o seu depoimento várias vezes. Nas contradições, Daniel Alves chegou a dizer que não conhecia a mulher que o acusava. Depois, argumentou que houve relação sexual com ela, mas de forma consensual.

No meio do processo, ele trocou de advogado e teve negado outros recursos para responder em liberdade. Daniel também deu entrada em um processo de divórcio com a modelo e empresária espanhola Joana Sanz, que acabou não indo adiante.