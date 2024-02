Julgamento de Daniel Alves começa nesta segunda (5); veja como será

O julgamento do ex-jogador Daniel Alves, de 40 anos, acusado de ter estuprado uma mulher, de 23 anos, em uma boate, em dezembro de 2022, começou nesta segunda-feira (5), na Audiência Nacional (principal instância judicial da Espanha), em Barcelona.

Veja também

O crime teria ocorrido na boate Sutton, na capital Catalã, na noite de 30 para 31 de dezembro de 2022, logo após retornar da Copa do Mundo no Catar. O jogador está preso, preventivamente, desde 20 de janeiro de 2023 e as condenações podem levar a penas de prisão de 4 a 15 anos.

O julgamento, presidido pela juíza Isabel Delgado Pérez, acompanhada dos magistrados Luis Belestá Segura e Pablo Díez Noval, começou pouco depois das 10h30 locais (6h30 em Brasília) e deve se prolongar até quarta-feira (7). Ao todo, 28 testemunhas prestarão depoimento, além da jovem espanhola que acusa o brasileiro.

JULGAMENTO

Conforme o jornal espanhol La Vanguardia, no começo da sessão, a advogada do brasileiro, Inés Guardiola, solicitou a anulação do julgamento, pois, segundo ela, o juiz não aceitou um que um segundo perito examinasse a vítima. Inés também disse que Daniel afirma ser vítima de um “tribunal paralelo”, feito pela opinião pública.

As sessões terão depoimentos do ex-lateral e de 28 testemunhas que estavam na boate de Barcelona na noite em que o suposto estupro ocorreu.

De acordo com o Tribunal, neste primeiro momento, seis testemunhas prestarão depoimento. Já o depoimento da jovem, que acusa o ex-jogador, acontecerá em uma sala privada e sem acesso da imprensa.

Na próxima terça-feira (6), segundo dia de julgamento, falarão outras 22 testemunhas. Todas as testemunhas foram indicadas para participar do julgamento tanto pela defesa quanto pela acusação.

Daniel irá depor no final do julgamento

Após pedido da advogada de defesa, na próxima quarta-feira (7), terceiro e último dia de julgamento, Daniel irá depor no final do julgamento. Após o depoimento dele, serão feitos os devidos trâmites periciais, que entregarão um relatório e conclusões.

“Nesse caso, há provas que excedem a instrução, e o acusado pode não ter conhecimento detalhado. Contribui para o esclarecimento dos fatos e se justifica que declare por último lugar, com pleno conhecimento de todas as provas”, anunciou a juíza.

Segundo os jornais La Vanguardia e El Periódico, a defesa do jogador irá apresentar uma nova versão do que teria acontecido no dia do ocorrido. Nesta quinta versão, contada pela defesa, o brasileiro estaria embriagado na madrugada em questão. A advogada Inés Guardiola sustentaria que o acusado “não tinha plena consciência do que fez”.

RELEMBRE O CASO

No dia 31 de dezembro de 2022, o diário ABC revelou que Daniel Alves teria violentado sexualmente uma jovem na casa noturna Sutton no dia anterior. A mulher esteve acompanhada por amigas a todo o instante e a equipe de segurança da casa noturna acionou a polícia, que colheu o depoimento da vítima.

No dia 10 de janeiro de 2023, a Justiça espanhola aceitou a denúncia e passou a investigar o jogador brasileiro, que, por muitos anos, defendeu a camisa do Barcelona. Inconsistências nas versões dadas pelo atleta à Justiça, além da possibilidade de fuga do país europeu, fizeram com que a juíza Maria Concepción Canton Martín decretasse a prisão no dia 20 de janeiro de 2023.

Durante o período em que está recluso, o brasileiro mudou o seu depoimento por mais de uma vez. Nas contradições, Daniel Alves chegou a dizer que não conhecia a mulher que o acusava. Depois, argumentou que houve relação sexual com ela, mas de forma consensual.

No meio do processo, ele trocou de advogado de defesa e teve negado outros recursos para responder à acusação em liberdade. Daniel também deu entrada em um processo de divórcio com a modelo e empresária espanhola Joana Sanz, que acabou não indo adiante.