Sede do Corinthians amanhece pichada e com marcas de tiros em véspera de eleição no clube

O Sport Club Corinthians Paulista repudia o vandalismo e os atentados contra sua sede, no Parque São Jorge, na madrugada de quinta para sexta-feira, 24. Segundo relatos de funcionários e testemunhas, além de imagens de câmeras já disponíveis, os ataques se iniciaram por volta das 3h30, quando foram efetuados disparos contra a fachada do prédio administrativo do clube, e algum tempo depois, indivíduos picharam os muros do clube e fixaram faixas no arco da portaria 1 e no portão 3. A segurança do clube interveio e ninguém se feriu.

O Corinthians comunicou o incidente à Polícia Civil e está reunindo mais imagens de câmeras e outras evidências, a fim de chegar à identidade dos autores desses atos criminosos.