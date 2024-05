Saulo relembra problema no coração e alertas para parar de jogar: ‘o que mais escutei na vida’

No início foi complicado, eu passei os piores 40 dias da minha vida. Foi como 40 anos, foi muito longo, eu tive pressão de todos os lados, tinha acabado de chegar, não tinha estreado, tinha uma semana de clube, puxaram uma matéria de muitos anos atrás que eu falava desse problema do coração. Perguntaram: ‘Por que você não falou que você tinha problema do coração?’. Eu disse: ‘Vocês não perguntaram’. Fizeram os exames, eu tinha arritmia, tinha dado uma piorada.

Saulo Atacante do Ceará