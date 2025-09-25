São Paulo x LDU pela Libertadores: veja horário, onde assistir e escalação
Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (25) pela volta das quartas de final da Libertadores
São Paulo e LDU, do Equador, se enfrentam na Conmebol Libertadores nesta quinta-feira (25), pelo jogo de volta das quartas de final. O jogo será às 19h, no Morumbis, em São Paulo (SP). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.
O Tricolor vai em busca da "virada" dentro de casa. No jogo de ida, na altitude equatoriana, os paulistas perderam por 2 a 0 para a LDU e se complicaram no confronto.
ONDE ASSISTIR
São Paulo x LDU terá transmissão ao vivo do Paramount+ (streaming).
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
São Paulo: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Maílton (Cédric), Marcos Antônio (Pablo Maia), Bobadilla, Rodriguinho e Enzo Díaz; Ferreira (Rigoni) e Luciano.
LDU: Valle; Allala, Adé e Quiñonez; Quintero, Cornejo, Gruezo e Bryan Ramirez; Villamil, Medina (Estrada) e Alzugaray.
SÃO PAULO X LDU | FICHA TÉCNICA
Competição: terceira fase da Copa da Liga Inglesa
Local: Morumbis, São Paulo (SP)
Data: 25/09/2025 (quinta-feira)
Horário: 18h (de Brasília)
ARBITRAGEM:
Árbitro: Alexis Herrera (VEN)
Auxiliar 1: Lubin Torrealba (VEN)
Auxiliar 2: Alberto Ponte (VEN)
VAR: Juan Soto (VEN)