São Paulo x LDU pela Libertadores: veja horário, onde assistir e escalação

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (25) pela volta das quartas de final da Libertadores

Escrito por
Samir de Carvalho* samir.brandao@svm.com.br
(Atualizado às 12:24)
Jogada
Legenda: O Tricolor vai em busca da "virada" dentro de casa. No jogo de ida, na altitude equatoriana, os paulistas perderam por 2 a 0 para a LDU e se complicaram no confronto.
Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC

São Paulo e LDU, do Equador, se enfrentam na Conmebol Libertadores nesta quinta-feira (25), pelo jogo de volta das quartas de final. O jogo será às 19h, no Morumbis, em São Paulo (SP). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

O Tricolor vai em busca da "virada" dentro de casa. No jogo de ida, na altitude equatoriana, os paulistas perderam por 2 a 0 para a LDU e se complicaram no confronto. 

ONDE ASSISTIR

São Paulo x LDU terá transmissão ao vivo do Paramount+ (streaming).

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

São Paulo: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Maílton (Cédric), Marcos Antônio (Pablo Maia), Bobadilla, Rodriguinho e Enzo Díaz; Ferreira (Rigoni) e Luciano.

LDU: Valle; Allala, Adé e Quiñonez; Quintero, Cornejo, Gruezo e Bryan Ramirez; Villamil, Medina (Estrada) e Alzugaray.

SÃO PAULO X LDU | FICHA TÉCNICA
Competição: terceira fase da Copa da Liga Inglesa
Local: Morumbis, São Paulo (SP)
Data: 25/09/2025 (quinta-feira)
Horário: 18h (de Brasília)

ARBITRAGEM: 

Árbitro: Alexis Herrera (VEN)
Auxiliar 1: Lubin Torrealba (VEN)
Auxiliar 2: Alberto Ponte (VEN)
VAR: Juan Soto (VEN)

