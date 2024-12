São João do Jaguaribe x Fortaleza: veja horário, palpites e onde assistir

Fortaleza e São João do Jaguaribe entram em quadra nesta terça-feira (10), pelo 2º jogo da final do Campeonato Cearense de Futsal 2024. A partida será às 19 horas, no Ginásio Júlio Irineu Costa, em São João do Jaguaribe (CE).

Onde Assistir

A partida terá transmissão da TVC e Youtube da Federação Cearense de Futsal

Palpites

inter@

Como chegam as equipes

No jogo de ida, no último sábado, o time alviverde venceu por 3 a 2 no ginásio Paulo Sarasate, em Fortaleza, jogo com mando do Tricolor de Aço.

Assim, um empate dá o título ao São João do Jaguaribe, enquanto o Leão tem que vencer para forçar uma prorrogação.

As duas equipes se enfrentam pela 3ª decisão na temporada. Nas duas finais anteriores, o Leão levou a melhor, ao conquistar a Copa do Estado e a Copa do Nordeste.

Assim, o Tricolor de Aço busca seu 4º título na temporada, já que foi Campeão Brasileiro de Futsal diante do Apodi/RN.