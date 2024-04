Santos volta a jogar pelo Fortaleza após quase dois meses: ‘todo jogador gosta de estar em campo’

O goleiro Santos foi titular na goleada do Fortaleza por 5 a 0 sobre o Altos, no último domingo (21), pelas quartas de final da Copa do Nordeste 2024. Ele voltou a atuar em uma partida após 46 dias sem jogar.

“Fico feliz pela oportunidade de estar em campo. Todo jogador gosta de estar em campo, de ajudar a equipe, e comigo não é diferente”.

Legenda: Santos em apresentação no Fortaleza Foto: Marta Negreiros/SVM

Estamos muito felizes pela grande vitória que conquistamos e pela classificação da equipe para a semifinal. Sabemos da importância da Copa do Nordeste, torneio tradicional, e estamos no caminho certo para alcançar nosso objetivo. Santos Goleiro do Fortaleza

Com a vitória, o Fortaleza garantiu classificação para a semifinal do Nordestão, tendo pela frente o Sport. “Teremos agora um confronto muito difícil contra o Sport, outro clube muito tradicional, mas temos que seguir fazendo o nosso trabalho da melhor forma”, disse Santos.