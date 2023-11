Santos não terá vaga na Copa do Brasil de 2024; entenda

Após derrota no Brasileirão para a equipe do Fluminense e amargando a 15ª posição do Campeonato Brasileiro Série A, o Santos deu adeus às chances de disputar a Copa do Brasil do ano de 2024. O Peixe, até o momento, somou apenas 43 pontos e não alcança mais a competição nacional. O time santista precisaria encerrar sua passagem pela Série A na melhor posição entre os clubes que não vão participar da Libertadores da próxima temporada, vaga atualmente ocupada por Athletico-PR, com nove pontos na frente do time paulista, que só pode somar mais seis.

Importância do Estadual

Mudanças no regulamento da Copa do Brasil acabaram dando mais importância aos campeonatos estaduais, que agora são as principais vias de classificação para a competição mais democrática do país, assim chamada por ser o único torneio com representantes de todos os estados do país e reunir clubes da Séria A à Série D e equipes sem divisão.

Os times paulistas que já estão com a vaga garantida ou ainda têm chances de classificação, são: Palmeiras, Água Santa, Bragantino, Ituano, São Bernardo, Corinthians, Botafogo-Sp, Mirassol e a campeã da Copa Paulista (torneio que o Santos decidiu não participar), Portuguesa Santista.

O regulamento da Copa do Brasil não concede convites e isso está previsto no artigo 41.

"Nos Estados que tenham direito a 6 (seis) vagas, 3 (três) vagas deverão ser obrigatoriamente direcionadas aos 3 (três) clubes melhores colocados na classificação final do respectivo campeonato estadual da principal série ou divisão, de acordo com a ordem de chamada acima, e as 3 (três) últimas vagas poderão ser concedidas, a critério da Federação, aos clubes melhores colocados na classificação final de até 2 (dois) torneios seletivos ou equivalentes." diz o artigo 41 sobre a questão de convites para a Copa do Brasil.

Próximos jogos do Santos

Athletico-PR x Santos - 03/12 às 18h30 (Brasília)

Santos x Fortaleza - 06/12 às 21h30 (Brasília)

