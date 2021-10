Santa Cruz x Floresta: confira horário, palpites e prováveis escalações

O Floresta faz nesta terça-feira (19), às 21h30, um confronto com um velho conhecido por uma vaga na Fase de Grupos da Copa do Nordeste. O Verdão encara o Santa Cruz, que foi seu adversário no Grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro, em jogo único na Arena Pernambuco. Em caso de empate,a decisão vai para os pênaltis. Quem avançar encara o vencedor de Ferroviário e Juazeirense na 3ª Fase Preliminar.

A partida terá a transmissão do Nordeste FC

Como Chegam

Se depender do retrospecto, o confronto promete ser equilibrado. Na Série C, cada um ganhou um jogo, e como visitante, o que pode ser um dado interessante para o time cearense.

Outro atrativo do confronto é o reencontro entre Floresta e Leston Júnior. O Verdão reencontra seu ex-treinador, que saiu após o fim da Série C há praticamente um mês e assumiu o time pernambucano.

Leston conquistou o vice-campeonato da Série D em 2020 com o Floresta e manteve o clube na "Terceirona" para 2022. Agora, o treinador tenta fazer o mesmo na Série D com o Santa Cruz, rebaixado como último colocado na Série C deste ano.

Quem comanda o Floresta é Daniel Rocha, que assumiu como interino e já classificou o Floresta na fase anterior batendo o Treze/PB na Paraíba.

"Passamos pelo Treze em Campina Grande com méritos, onde citamos chances de gols, onde poderíamos ter saído de campo com um placar ainda melhor, porém tivemos dificuldades. Contra o Santa Cruz, será outro grande desafio, no qual sabemos das qualidades do adversário e, da vantagem de jogar em casa. Da mesma maneira que respeitamos o Treze, o respeito perante o Santa sempre existirá, mas o nosso intuito é retornar de Recife com um placar positivo", afirmou Daniel Rocha.

Prováveis Escalações

Santa Cruz

Jordan, Marcos Martins, Breno Calixto, William Alves e Leonan, Maycon Lucas, Vitinho, Tarcísio, Lelê, Frank e Pipico. Técnico: Leston Júnior

Floresta

Douglas Dias; Alisson, Mailson, Fábio Alves e Daniel Pereira, Jô, Thalison, Renê e Athyrson, Paulo Vyctor e Flávio Torres. Técnico: Daniel Rocha

Ficha Técnica

Competição: Copa do Nordeste 2022 - 2ª Fase Preliminar

Local: Arena Pernambuco, em Recife (PE)

Data e horário: 19 de Outubro de 2021 - 21:30

Árbitro: Leonilson Fernandes Trigueiro Filho - RN

Assistentes: George Italo Antas Nogueira - RN e João Henrique Queiroz da Silva - RN