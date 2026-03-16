Sánchez viaja com elenco e vira opção do Ceará no jogo contra o São Bernardo

Vovô joga fora de casa pela 4ª fase da Copa do Brasil

(Atualizado às 16:26)
Legenda: A novidade no embarque foi a presença do lateral Sanchez
Foto: Lucas Catrib/SVM

A delegação do Ceará embarcou, na nesta segunda-feira (16), para São Paulo, onde encara o São Bernardo, na terça (17), em jogo único, pela 4ª fase da Copa do Brasil. A novidade foi a presença do lateral Sánchez, que tem a expectativa de reestrear pelo time.

As principais baixas foram o Pedro Henrique, que se recupera de uma fratura no braço, e o volante Dieguinho, que sofreu cirurgia no tornozelo. Além disso, o zagueiro Gilmar ficou fora da relação por opção técnica.

Em campo, o Vovô disputa uma premiação de R$ 2 milhões caso avance de fase. O duelo será às 19h30, no estádio 1º de Maio, em São Paulo.

Lista de relacionados do Ceará 

  • Goleiros: Bruno Ferreira e Richard
  • Zagueiros: Julio Cesar, Eder, Luizão
  • Laterais-direitos: Alex Silva e Rafael Ramos
  • Laterais-esquerdos: Fernando e Sánchez
  • Volantes: Richardson, Lucas Lima e Zanocelo
  • Meias: Vina, Melk, Matheus Araújo, Juan Alano e Matheusinho
  • Atacantes: Lucca, Fernandinho e Wendel

