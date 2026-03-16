Sánchez viaja com elenco e vira opção do Ceará no jogo contra o São Bernardo
Vovô joga fora de casa pela 4ª fase da Copa do Brasil
A delegação do Ceará embarcou, na nesta segunda-feira (16), para São Paulo, onde encara o São Bernardo, na terça (17), em jogo único, pela 4ª fase da Copa do Brasil. A novidade foi a presença do lateral Sánchez, que tem a expectativa de reestrear pelo time.
As principais baixas foram o Pedro Henrique, que se recupera de uma fratura no braço, e o volante Dieguinho, que sofreu cirurgia no tornozelo. Além disso, o zagueiro Gilmar ficou fora da relação por opção técnica.
Em campo, o Vovô disputa uma premiação de R$ 2 milhões caso avance de fase. O duelo será às 19h30, no estádio 1º de Maio, em São Paulo.
Lista de relacionados do Ceará
- Goleiros: Bruno Ferreira e Richard
- Zagueiros: Julio Cesar, Eder, Luizão
- Laterais-direitos: Alex Silva e Rafael Ramos
- Laterais-esquerdos: Fernando e Sánchez
- Volantes: Richardson, Lucas Lima e Zanocelo
- Meias: Vina, Melk, Matheus Araújo, Juan Alano e Matheusinho
- Atacantes: Lucca, Fernandinho e Wendel