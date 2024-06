Sana E-Sports Parte 1 acontece entre os dias 14 e 16 de junho; veja atrações

Evento pioneiro do Nordeste, o Sana E-Sports Parte 1 teve início nesta sexta-feira (14), em Fortaleza. O evento busca tornar a prática dos esportes eletrônicos mais acessível e democrática, além de promover a inclusão e a educação digital.

O festival, que vai até o dia 16 (domingo), acontece no Cuca Mondubim e tem parceria com a Câmara Municipal, trazendo experiências imersivas aos participantes. A entrada é gratuita e o público terá de 10 horas às 18 horas para aproveitar as diversas modalidades.

Daniel Braga, diretor do evento, falou sobre o projeto e a importância da pauta para o Nordeste.

“Somos um projeto pioneiro de esportes eletrônicos com impacto social no Nordeste. Entendemos a importância da pauta e o intuito é difundir e democratizar o E-Sports. Todos são bem-vindos, desde os profissionais a quem quer apenas se divertir”, afirma.

A primeira edição ocorreu em 2023 e reuniu mais de 10 mil jovens, além de 500 atletas. Para esse ano, a expectativa é que o público acompanhe de perto novamente. O evento vai contar com arenas de videogames, computadores de última geração, palco exclusivo para Just Dance, realidade virtual e mais.

O Sana E-Sports terá diversas modalidades, dentre elas: FreeFire, Valorant, LoL, Fifa, Just Dance e mais.

Serviço:

Sana E-Sports Parte 1

Datas: 14 a 16 de junho

Horário: 10h às 18h

Local: Cuca Mondubim

Dicas de Acesso:

Linhas de ônibus:

050 - Siqueira/Papicu/Washington Soares (Sentido Siqueira)

052 - Grande Circular 2 (Sentido Siqueira)

082 - Antônio Bezerra/Messejana/Perimetral (Sentido Antônio Bezerra)

084 - Siqueira/Messejana/Perimetral (Sentido Siqueira)

Estação de metrô próxima: Estação Mondubim

Estacionamento no local (sujeito a lotação)

Para mais informações, acesse o instagram: @sana_fcnb

