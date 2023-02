Salernitana x Juventus: confira horário, palpites e prováveis escalações

A Juventus visita a Salernitana pela 21ª rodada do Campeonato Italiano, nesta terça-feira, (7). O jogo está marcado para às 16h45 no estádio Arechi. O árbitro da partida será Antonio Rapuano.

Para a partida as equipes chegam em situações semelhantes. A Salernitana venceu o último jogo por 2 a 1 com gols de Dia e Tonny Vilhena. A Juventus superou a Lazio por 1 a 0, com gol do zagueiro brasileiro, Bremer. Porém, na tabela de classificação do campeonato, o time comandado por Massimiliano Allegri ocupa a 13ª posição com 23 pontos, enquanto que a Salernitana está em 16º com 21.

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão da ESPN 4, Star+ e Bet 365.

PALPITE PARA O JOGO

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Salernitana: Sepe, Bronn, Daniliuc e Pirola; Radavanovic; Kastanos, Coulibaly, Maggiore e Brandaric; Dia e Botheim. Técnico: Davide Nicola

Juventus: Sczcesny, Danilo, Bremer e Alexsandro; McKennie; Fagioli e Locateli; Di Maria, Rabiot e Kostic; Milik. Técnico: Massimiliano Allegri

SALERNITANA X JUVENTUS | FICHA TÉCNICA

Data: 07/02/2023

Horário: 16h45

Local: Arechi

Árbitro: Antonio Rapuano