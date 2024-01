Sada Cruzeiro x Rede Cuca pela Superliga B de vôlei: confira relacionados e onde assistir

Depois de vencer o Sesi Bauru na estreia da Superliga B masculina de vôlei, o Rede Cuca entra em quadra neste sábado (20) para enfrentar a base do Cruzeiro. A equipe comandada por Marcelo Negrão busca voltar para a elite brasileira da modalidade. O duelo será no Riachão, às 18h (de Brasília).

A equipe cearense chega com moral para o duelo. Depois de derrotar a equipe paulista por 3 sets a 0, o grupo viajou até Minas Gerais em busca do resultado positivo. O ponteiro Kelvin Coelho falou da expectativa para a disputa.

“A gente acredita que será um jogo pesado, um jogo forte, de muita qualidade. Nós conhecemos a equipe do Sada Cruzeiro, conhecemos o técnico, sabemos da qualidade profissional de todos eles, então, com certeza vai ser um jogo muito difícil. Baseado nisso, a gente vem treinando muito forte, observando taticamente o time deles para conseguir fazer um grande jogo e sair de lá com uma vitória”, ressaltou.

A equipe mineira vai jogar em casa pela primeira vez na competição. Atletas entre 15 e 19 anos formam a base do clube. Sob comando do técnico Marcão, o clube quer dar rodagem aos atletas. Na primeira rodada, a equipe foi derrotada pelo Araucária no tie-break.

Veja também

REDE CUCA - ATLETAS RELACIONADOS

André Ludegards - Ponta

Bruno Felício - Central

Caio Rosa - Central

Dayan Barros - Líbero

Carlos Alberto Silva - Oposto

Gabriel Santos - Oposto

Gabriel Mussi - Central

João Matoso - Levantador

Kelvin Coelho - Ponta

Marcos Santos - Central

Marcus Oliveira - Ponta

Ramon Halfeld - Levantador

Thiago Azevedo - Oposto

Sada Cruzeiro - Relacionados

Pedrinho

Flor

Bernardo

Allan

Yago

Martos

Lucas

Parra

Luanzinho

Carlos

Luqueta

Gabriel

Velasco

Perna

Murillo

João

Arthurzinho

Centola

FICHA TÉCNICA



Sada Cruzeiro x Rede Cuca Vôlei

Data e hora: 20/01, às 16h (de Brasília)