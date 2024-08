Série D: Técnico do Atlético-CE parte para cima de 4° árbitro e é contido pela Polícia em eliminação

A vantagem que o Atlético-CE havia construído no jogo de ida foi insuficiente para superar o Itabaiana na segunda fase da Série D do Brasileiro. No jogo de volta, neste domingo (4), em Sergipe, o Tremendão fez 3 a 0 e eliminou a Águia da competição com o placar agregado de 3 a 1.

Além da festa da torcida do Itabaiana, o jogo no Mendonção ficou marcado pelo comportamento do técnico do Atlético-CE, Jazon Vieira, na reta final do segundo tempo. Logo após a sinalização dos acréscimos de 6 minutos, ele partiu para cima do quarto árbitro, Eloane Gonçalves Santos, de Sergipe.

Descontrolado, Jazon precisou ser contido por policiais e pelos próprios companheiros de clube, inclusive o dono do Atlético-CE, o atacante Ari. Ele foi expulso pela atitude.

O Atlético-CE perdeu para o Itabaiana-SE por 3 a 0 neste domingo (4) e está eliminado da Série D. Na reta final do jogo, o técnico da Águia, Jazon Vieira, partiu para cima do 4º árbitro e foi contido pela Polícia e companheiros de clube.



Vídeo: Reprodução/YouTube/TV Itnet pic.twitter.com/DeGmFr1f3S — Jogada (@diariojogada) August 4, 2024

Depois da confusão, que ocorreu já dentro do tempo acrescido, o Itabaiana fez o terceiro gol e fechou o placar. Até enquanto estava 2 a 0, se o time cearense conseguisse marcar um gol, a decisão da classificação iria para os pênaltis.

O Itabaiana abriu o placar com Thiago Papel, aos 11 minutos, e ampliou com Gustavo Schutz aos 21. Na segunda etapa, depois da expulsão de Jazon; Thiago Souza, que havia saído do banco de reservas, decretou o placar final, já aos 50 minutos.

Com a eliminação, o Atlético-CE fica sem divisão no Campeonato Brasileiro de 2025. Já o Tremendão vai encarar o Porto Velho nas oitavas de final da Série D.