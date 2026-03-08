Russell, da Mercedes, vence GP da Austrália na abertura da temporada 2026 de Fórmula 1
Brasileiro Gabriel Bortoleto foi o 9º com a Audi
O inglês George Russell, da Mercedes, venceu o GP da Austrália, em Melbourne na manhã deste domingo (8), na abertura da temporada 2026 da Fórmula 1.
O piloto da Mercedes foi pole position e venceu a prova, seguido pelo companheiro Kimi Antonelli, com Charles Leclerc, da Ferrari, completando o pódium. Outro ferrarista, o inglês Lewis Hamilton foi quarto lugar.
O brasileiro Gabriel Bortoleto foi 9º colocado com a Audi, conquistando os primeiros pontos da equipe na história da F1. A equipe elogiou o brasileiro após a prova:
Great Audi-o from Gabriel 📻👏#F1 #AusGP pic.twitter.com/ONXGopksHR— Formula 1 (@F1) March 8, 2026
Classificação do Mundial
Com a vitória, Russell lidera o campeonato de pilotos com 25 pontos. Antonelli tem 18, deixando a Mercedes como líder do campeonato de construtores.
A Fórmula 1 retorna no dia 15 de março, com o GP da China, em corrida sprint no Circuito de Xangai.
Resultado do GP da Austrália
1º) George Russell (Mercedes)
2º) Kimi Antonelli (Mercedes) +2s974
3º) Charles Leclerc (Ferrari) +15s519
4º) Lewis Hamilton (Ferrari) +16s144
5º) Lando Norris (McLaren) +51s741
6º) Max Verstappen (Red Bull) +54s617
7º) Oliver Bearman (Haas) +1 volta
8º) Arvid Lindblad (Racing Bulls) +1 volta
9º) Gabriel Bortoleto (Audi) +1 volta
10º) Pierre Gasly (Alpine) +1 volta
11º) Esteban Ocon (Haas) +1 volta
12º) Alexander Albon (Williams) +1 volta
13º) Liam Lawson (Racing Bulls) +1 volta
14º) Franco Colapinto (Alpine) +2 voltas
15º) Carlos Sainz (Williams) +2 voltas
16º) Sergio Pérez (Cadillac) +3 voltas
Não completaram a prova:
Fernando Alonso (Aston Martin), Lance Stroll (Aston Martin), Valtteri Bottas (Cadillac), Isack Hadjar (Red Bull), Oscar Piastri (McLaren) e Nico Hulkenberg (Audi).