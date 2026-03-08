Diário do Nordeste
Russell, da Mercedes, vence GP da Austrália na abertura da temporada 2026 de Fórmula 1

Brasileiro Gabriel Bortoleto foi o 9º com a Audi

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 16:06)
Jogada
Legenda: A Mercedes confirmou seu favoritismo vistos nos testes de pré-temporada com o novo regulamento e venceu a prova com George Russell
Foto: Divulgação / @F1

O inglês George Russell, da Mercedes, venceu o GP da Austrália, em Melbourne na manhã deste domingo (8), na abertura da temporada 2026 da Fórmula 1.

O piloto da Mercedes foi pole position e venceu a prova, seguido pelo companheiro Kimi Antonelli, com Charles Leclerc, da Ferrari, completando o pódium. Outro ferrarista, o inglês Lewis Hamilton foi quarto lugar.

Legenda: O brasileiro Gabriel Bortoleto foi 9º na primeira corrida da história da Audi, conquistando seus primeiros pontos no Mundial
Foto: Divulgação / @F1

O brasileiro Gabriel Bortoleto foi 9º colocado com a Audi, conquistando os primeiros pontos da equipe na história da F1. A equipe elogiou o brasileiro após a prova:

Classificação do Mundial

Com a vitória, Russell lidera o campeonato de pilotos com 25 pontos. Antonelli tem 18, deixando a Mercedes como líder do campeonato de construtores.

Legenda: Classificação do mundial de Pilotos após a 1ª prova da temporada
Foto: Divulgação / @F1

Legenda: A Mercedes disparou no mundial de construtores após a primeira prova da temporada
Foto: Divulgação / @F1

A Fórmula 1 retorna no dia 15 de março, com o GP da China, em corrida sprint no Circuito de Xangai.

Resultado do GP da Austrália

1º) George Russell (Mercedes)
2º) Kimi Antonelli (Mercedes) +2s974
3º) Charles Leclerc (Ferrari) +15s519
4º) Lewis Hamilton (Ferrari) +16s144
5º) Lando Norris (McLaren) +51s741
6º) Max Verstappen (Red Bull) +54s617
7º) Oliver Bearman (Haas) +1 volta
8º) Arvid Lindblad (Racing Bulls) +1 volta
9º) Gabriel Bortoleto (Audi) +1 volta
10º) Pierre Gasly (Alpine) +1 volta
11º) Esteban Ocon (Haas) +1 volta
12º) Alexander Albon (Williams) +1 volta
13º) Liam Lawson (Racing Bulls) +1 volta
14º) Franco Colapinto (Alpine) +2 voltas
15º) Carlos Sainz (Williams) +2 voltas
16º) Sergio Pérez (Cadillac) +3 voltas

Não completaram a prova: 

Fernando Alonso (Aston Martin), Lance Stroll (Aston Martin), Valtteri Bottas (Cadillac), Isack Hadjar (Red Bull), Oscar Piastri (McLaren) e Nico Hulkenberg (Audi).

Jogada

