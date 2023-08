Ronaldinho falta depoimento em CPI das Pirâmides Financeiras e Justiça determina condução coercitiva

Ronaldinho Gaúcho faltou novamente à sessão da CPI das Pirâmides Financeiras, onde deveria prestar depoimento para esclarecer a sua participação em uma empresa que é alvo de questionamentos por prometer altos e rápidos retornos financeiros. Esta é a segunda vez que ele falta a uma convocação por parte da Justiça. Com isso, foi determinado, pela presidência da CPI, que o ex-jogador seja conduzido de maneira coercitiva para uma próxima sessão, com data ainda a ser confirmada.

Segundo o relator da comissão, Ricardo Silva (PSD/SP), a data foi remarcada e uma possível ausência de Ronaldinho implicaria no pedido de condução coercitiva, que foi determinada após a sua falta. Agora, na prática, ele será conduzido com o uso da força policial para garantir sua presença.

O intuito dos parlamentares era ouvir o ex-jogador, já que ele é sócio de uma empresa que realiza a venda de criptomoedas e prometia rendimentos de 2% ao dia. A empresa em questão bloqueou suas contas e não pagou o retorno aos investidores, fazendo com que, em 2020, Ronaldinho se tornasse réu em uma ação coletiva que pede cerca de R$ 300 milhões em ação indenizatória aos prejuízos dos investidores.

Legenda: Ronaldinho está aposentado do futebol desde 2015. Foto: Christian Bertrand / Shutterstock.com

De acordo com o pedido de convocação do ex-jogador, o site da empresa '18K Ronaldinho', em 2015, afirma que "a mesma havia sido criada como uma marca de relógios esportivos bem sucedida nos Estados Unidos em meio a diversos atletas no mundo todo". Além disso, o documento fala que “em 2019, já em parceria com o ex-jogador, foi criado um canal digital de trading e criptoativos com remuneração em multinível. A empresa afirmava trabalhar com trading e arbitragem de criptomoedas e prometia a seus clientes rendimentos de até 2% ao dia, supostamente baseado em operações com moedas digitais, o que levantou suspeitas de se tratar de uma pirâmide financeira devido às promessas de altos e rápidos retornos”.

O irmão de Ronaldinho, Assis Moreira, esteve presente na sessão desta quinta-feira (24) e negou veementemente qualquer participação dele e do irmão em um possível sociedade ou esquema de irregularidades financeiras, afirmando que ambos foram vítimas. "Meu irmão não é e nunca foi sócio da empresa. Eu e meu irmão não fomos sócios. Meu irmão foi vítima dessa empresa e dos seus sócios, que utilizaram o nome e a imagem sem autorização. Inclusive, o Ronaldo já foi ouvido na condição de testemunha", afirmou o empresário.