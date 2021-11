São Paulo tem desfalques para enfrentar Fortaleza e deve mudar formação tática

O técnico Rogério Ceni estuda uma mudança tática no São Paulo para enfrentar o Fortaleza nesta quarta-feira (10), às 21h30, na Arena Castelão, pela 31ª rodada. Os motivos são a convocação do zagueiro Arboleda para a seleção do Equador e a baixa do atatacante Rigoni, suspenso por acúmulo de cartões. O time realizou uma treino em Salvador, na Bahia, na última segunda (8).

Assim, o 3-5-2 utilizado nos dois últimos jogos, contra Internacional e Bahia, deverá ser substituído por um 4-4-2. Ceni chegou a falar sobre como seria jogar com um trio de ataque formado por Rigoni, Luciano e Calleri, o que ainda não acontecerá devido à suspensão do primeiro. Calleri deverá fazer a dupla de ataque com Luciano.

Legenda: Rogério Ceni tem como objetivo classificar o São Paulo para a Libertadores de 2022 Foto: Thiago Gadelha / SVM

Na defesa, o treinador deverá abandonar a formação com três zagueiros, feita por Léo, Miranda e Arboleda. Com a mudança na formação, o meio-campo deverá ganhar mais uma peça. Os favoritos para a vaga são Rodrigo Nestor e Benítez, que também entraram no decorrer do último jogo.

"As duas principais chances do segundo tempo foram nos pés dos dois jogadores que entraram. Colocamos o Benítez para se aproximar mais do Calleri e do Rigoni, melhorar a troca de passes e, em compensação, agride menos pelos lados. Precisamos trabalhar, evoluir e melhorar, o que dificulta é a sequência de jogos difíceis que temos pela frente", analisou o treinador.

Tentando entrar de vez na briga por uma vaga na próxima Libertadores, o São Paulo está na 14ª posição, com 37 pontos. A delegação finaliza a preparação na capital cearense, nesta terça (9), com atividade no CT do Ceará.