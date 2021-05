Rogério Ceni comemora conclusão de nova obra do Fortaleza: "Tenho orgulho de ver"

A relação entre Rogério Ceni e Fortaleza segue constante nos bastidores do Pici. Agora no Flamengo, o técnico acompanhou a entrega de mais uma parte das obras do Centro de Excelência e mandou uma mensagem ao arquito responsável pela estrutura, Darcy de Paula Pessoa, o parabenizando. O comadante ressaltou orgulho pelo clube tricolor com o qual trabalhou por quase três anos.

Rogério Ceni Técnico do Flamengo "Parabéns, Darcy, muito legal, fico muito feliz! Muito bonito ficou, hein! Tenho orgulho de ver toda essa obra pronta, que os jogadores vão usufruir. Muito legal. Tenho certeza de que é algo que vocês vão ter orgulho para sempre, tá bom? Um abração! Fiquem com Deus, parabéns"

O trecho da obra concluída foi o setor de reabilitação dos atletas, em investimento próximo de R$ 600 mil. Antes, foram entregues espaços como o do departamento de futebol e refeitório. Darcy detalhou a ligação com o ex-técnico leonino.

"O Rogério, sempre, como um grande entusiasta, participou de todo o processo. Inclusive, eu, como arquiteto, carregado de subsídios e conhecimento, me senti na obrigação de passar para ele que nós estávamos finalizando essa semente que ele havia criado no Fortaleza. E ele me passou esse retorno. É uma mensagem mostrando o carinho que ele tem pelo clube e mostrando que ele ainda desprende uma grande energia pelo clube, um carinho especial. Achei de extrema importância apresentar isso pra ele", explicou.

O espaço inaugurado tem uma área de 300 m² que conta com piscina aquecida, quatro tanques de crioterapia e duas banheiras de hidromassagem para trabalhos integrados das áreas médica, fisioterapia e preparação física. As obras são parte do projeto de crescimento estrutura do clube.

Confirma imagens da obra do Fortaleza:

Legenda: O Fortaleza inaugurou novo setor no Centro de Excelência Foto: Karim Georges / Fortaleza

