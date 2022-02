Robson Bambu, recém-contratado pelo Corinthians, é acusado de estupro de vulnerável

O zagueiro recém-contratado pelo Corinthians, Robson Bambu, está sendo acusado de estupro de vulnerável por uma mulher de 25 anos. O atleta, emprestado pelo time francês Nice, chegou ao clube paulista em janeiro. As informações são do Globo Esporte.

Segundo o relato da jovem, o episódio ocorreu na última quinta-feira (3), quando ela e uma amiga acompanharam o jogador e um amigo dele a um hotel, após o grupo se divertir em uma festa em Tatuapé, Zona Leste de São Paulo.

No local, a vítima afirma que acompanhou o amigo de Robson, identificado como "Pezinho", durante um ato sexual consentido, enquanto a amiga dela estava com o atleta. No entanto, após pegar no sono, ela conta que acordou com o zagueiro em cima dela, sem roupa, e introduzindo um dedo na região íntima dela.

Ainda conforme o relato da mulher, o amigo do jogador, com quem ela teve uma relação consentida, estava ao lado dos dois assistindo à ação. Em seguida, a vítima disse que empurrou Robson e saiu do quarto a procura da amiga. Segundo ela, no momento o atleta negou que estivesse tentado algo: "Tenho filha mulher, não ia fazer isso com você."

Ao encontrar a colega, as duas deixaram o hotel em um carro por aplicativo. A mulher que também estava no local, e acompanhou o zagueiro corintiano, declarou à Polícia Civil que consentiu a relação com ele e que ela teria acontecido após às 6h30, e que ao acordar, ouviu a amiga batendo na porta do quarto afirmando ter sido violentada.

Na delegacia, a dupla frisou que tanto a boante quanto o hotel onde aconteceram os fatos possuem câmeras de monitoramento. A vítima passou por exames periciais, e somente com o resultado será possível confirmar a existência ou não da agressão sexual.

Atleta nega acusação

A defesa do jogador negou a acusação em nota: "É fantasiosa e sem sentido a história contada à Polícia envolvendo o jogador Robson Alves de Barros. O atleta não compreende as razões que motivaram a denunciante, mas já acionou seus advogados e está absolutamente seguro de que as investigações mostrarão que é inocente."

O Corinthians também se pronunciou sobre o caso. "O Sport Club Corinthians Paulista tomou conhecimento do boletim de ocorrência feito contra o atleta Robson Bambu. O Clube não comentará o tema até que todos os fatos sejam esclarecidos mediante apuração. O Corinthians reitera que não compactua com nenhum tipo de violência."