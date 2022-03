Roberto Fonseca é o novo técnico do Ferroviário. O experiente treinador de 59 anos, chega para comandar o Tubarão da Barra na Série C do Campeonato Brasileiro.

Ele, que chega para substituir Paulinho Kobayashi, demitido na última quarta-feira (16), tem chegada prevista em Fortaleza na segunda-feira (21), junto com seu auxiliar Roberto Fonseca Júnior.

Em 2021, Fonseca treinou o Londrina-PR na Série B e o Paysandu na Série C.

Ex-zagueiro do São Paulo-SP, Roberto deixou os gramados no final dos anos 90 e logo em seguida assumiu a função de técnico de futebol, já tendo comandado dezenas de times Brasil afora. Recentemente, subiu de divisão nacional com o Novorizontino-SP e foi campeão da Copa do Nordeste pelo Sampaio Corrêa-MA.

FICHA DO TREINADOR

Nome completo: Roberto Teixeira da Fonseca

Data de nascimento: 3 de junho de 1962 (59 anos)

Local de nascimento: Mandaguari (PR)

Clubes: Oeste-SP, Botafogo-SP, Londrina-PR, Criciúma-SC, América-RN, São Caetano-SP, Paraná-PR, CRB-AL, ABC-RN, Cuiabá-MT, Bragantino-SP, Sampaio Corrêa-MA, Novorizontino-SP, Guarani-SP e Paysandu-PA