Paulinho Kobayashi deixa o comando técnico do Ferroviário

Paulinho Kobayashi deixou o comando técnico do Ferroviário. O agora ex-técnico do Tubarão da Barra comunicou o desligamento do clube em postagem numa rede social nesta quarta-feira (16). Ele não revelou o motivo da saída do clube. Além dele, o auxiliar Marcelo Copertino e o preparador físico Janderson Bessa também saíram. O Ferrão ainda disputa a Taça Fares Lopes e a Série C do Brasileiro.

Ele começa o texto citando que sai de "cabeça erguida e consciente que sou ético, correto e profissional, mas infelizmente existem pessoas na profissão que não sabem o que é isso."

Kobayashi agradece aos funcionários do clube e também à torcida. Além disso, diz que apesar de não ter tido tempo hábil para treinar antes do jogo decisivo contra o Fortaleza, no Campeonato Cearense, avalia ter feito um bom trabalho.

Paulinho levou o Ferroviário às semifinais do Campeonato Cearense. Em outros trabalhos pela região nordeste, o ex-técnico do Tubarão comandou o Imperatriz-MA no Brasileiro da Série C, além do América de Natal-RN e River-PI na última temporada.

Também coleciona títulos com o São Caetano (Paulista A3 1991), América de Natal (Copa do Nordeste 1998) e Altos-PI (Piauiense 2017). Como atleta, teve destaque quando defendeu o Santos, na década de 1990.

O treinador de 52 anos foi anunciado no início de fevereiro e ficaria por toda a temporada de 2022. Ele assumiu após a saída de Anderson Batatais.

O Ferroviário publicou nota agradecendo o trabalho dos profissionais e anunciou que em breve terá nova comissão técnica para a sequência da temporada. Marcos Rogério, preparador físico, vai comandar o time interinamente. Veja o comunicado publicado no site oficial do clube:

"A diretoria de futebol do Ferroviário comunica oficialmente as saídas do treinador Paulinho Kobayashi, do auxiliar Marcelo Copertino e do preparador físico Janderson Bessa. Agradecemos aos profissionais por toda dedicação e trabalho desempenhado no clube e desejamos sucesso na sequência de suas carreiras. Em breve, o Ferroviário anunciará a nova comissão técnica que comandará a equipe no Campeonato Brasileiro Série C. No momento, o preparador fixo da casa, Marcos Rogério, comandará os trabalhos com o elenco, que se reapresenta hoje na Vila Olímpica Elzir Cabral."