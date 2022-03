Ferroviário empresta quatro jogadores para o Pouso Alegre-MG; veja lista

A diretoria do Ferroviário oficializou, nesta quinta-feira (17), o empréstimo de quatro jogadores do elenco principal para o Pouso Alegre/MG. A lista dos atletas envolve o zagueiro Vitão, os volantes Valderrama e Emerson, além do atacante Gabriel Silva.

Após o fim do torneio, os jogadores retornam para a disputa da Série C do Brasileiro. A decisão ocorreu após a saída coral do Campeonato Cearense, eliminado para o Fortaleza na semifinal.

A gestão trabalha no momento em busca de um novo treinador. Na quarta (16), Paulinho Kobayashi foi desligado, assim como o auxiliar Marcelo Copertino e o preparador físico Janderson Bessa.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte