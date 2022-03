Ferroviário estuda retorno de Francisco Diá, mas enfrenta resistência de atletas e funcionários

O Ferroviário Atlético Clube estuda a contratação do técnico Francisco Diá para a sequência da temporada 2022. O treinador, de 66 anos, comandou o Tubarão da Barra entre 2020 e 2021, mas saiu devido aos resultados negativos na Série C do Campeonato Brasileiro.

A possibilidade de repatriar o ex-comandante trouxe uma repercussão negativa interna. Funcionários e atletas do Ferroviário são contrários à contratação de Francisco Diá para o comando técnico da equipe. De acordo com o repórter Lucas Catrib, do Sistema Verdes Mares, a inconformidade pode gerar um abaixo-assinado contra a vinda do treinador.

No clube coral, Diá ficou conhecido pelas frases pitorescas em coletivas de imprensa pós-jogo. Durante duas temporadas como treinador do Ferroviário, conquistou 20 vitórias em 39 partidas.

Onde esta Francisco Diá?

Após a saída do Ferroviário, Francisco Diá teve rápida passagem pela Juazeirense, com apenas duas partidas disputadas. Atualmente, o treinador está no comando do Pouso Alegre-MG, onde disputou seis partidas e obteve duas vitórias, ajudando a equipe mineira a chegar na 2ª fase da Copa do Brasil.