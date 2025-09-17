River Plate x Palmeiras pela Libertadores: onde assistir, escalações e horário
Partida válida pelas quartas de final da Libertadores
River Plate e Palmeiras se enfrentam pela Libertadores nesta quarta-feira (17), pela partida de ida das quartas de final. O jogo será às 21h30, no Más Monumental, em Buenos Aires, Argentina.
O Verdão é o 3º na Série A do Brasileiro com 46 pontos e vem de goleada de 4x1 pra cima do Internacional.
Já o River Plate lidera o Grupo B do Campeonato Argentino com 18 pontos e vem de vitória contra o Estudiantes, fora de casa por 2x1.
ONDE ASSISTIR
Globo, ESPN e Disney+
Enquete
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
RIVER PLATE:
Armani; Lucas Martínez, Juan Portillo, Lautaro Rivero e Gonzalo Montiel; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Ignacio Fernández e Marcos Acuña; Maximiliano Salas e Sebastián Driussi
Técnico: Marcelo Gallardo
PALMEIRAS:
Weverton; Khellven, Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista (Andreas Pereira), Mauricio e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque
Técnico: Abel Ferreira
Arbitragem
Árbitro: Jesus Valenzuela
Assistentes: Jorge Urrego e Tulio Moreno
VAR: Juan Soto