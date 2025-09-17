Diário do Nordeste
River Plate x Palmeiras pela Libertadores: onde assistir, escalações e horário

Partida válida pelas quartas de final da Libertadores

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Jogada
Legenda: O Palmeiras entra em campo nesta quarta-feira pela Libertadores
Foto: Cesar Greco/Palmeiras

River Plate e Palmeiras  se enfrentam pela Libertadores nesta quarta-feira (17), pela partida de ida das quartas de final. O jogo será às 21h30, no Más Monumental, em Buenos Aires, Argentina.

O Verdão é o 3º na Série A do Brasileiro com 46 pontos e vem de goleada de 4x1 pra cima do Internacional.

Já o River Plate lidera o Grupo B do Campeonato Argentino com 18 pontos e vem de vitória contra o Estudiantes, fora de casa por 2x1.

ONDE ASSISTIR

Globo, ESPN e Disney+

Enquete

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

RIVER PLATE: 

Armani; Lucas Martínez, Juan Portillo, Lautaro Rivero e Gonzalo Montiel; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Ignacio Fernández e Marcos Acuña; Maximiliano Salas e Sebastián Driussi
Técnico: Marcelo Gallardo

PALMEIRAS:

Weverton; Khellven, Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista (Andreas Pereira), Mauricio e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque
Técnico: Abel Ferreira

Arbitragem

Árbitro: Jesus Valenzuela
Assistentes: Jorge Urrego e Tulio Moreno
VAR: Juan Soto

