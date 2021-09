Rivaldo avalia futebol nordestino e elege o Fortaleza como o principal da região: "está muito bem"

Eleito o melhor jogador do mundo em 1999 e pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira, o ex-jogador Rivaldo avaliou o momento do futebol nordestino e elegeu o Fortaleza como o principal clube da região. A resposta foi durante entrevista ao canal Camisa 21, no YouTube.

“Isso é por tempo. Hoje está muito bem Fortaleza, Bahia, Ceará, acho que o Sport, quando estão todos na fase boa. O Santa Cruz quando está na 1ª divisão, o Náutico, acho que tem uns clubes, mas tudo depende do momento e da fase. O Fortaleza, hoje, está muito bem e, na minha opinião, é o Fortaleza (o maior)", analisou em vídeo divulgado nesta quarta-feira (8).

O tema surgiu após um internauta questioná-lo sobre ‘qual o maior clube do Nordeste’. Rivaldo é natural do município de Paulista, em Pernambuco, e foi revelado pelo Santa Cruz.

Com 48 anos, mora nos Estados Unidos e está aposentado dos gramados. A despedida foi no Mogi Mirim-SP, em 2015. Depois, iniciou projeto como presidente do clube, em passagem curta. Na carreira, foi campeão por diversos times, como o Barcelona.

A avaliação ocorre com base na Série A de 2021. Sob comando de Juan Pablo Vojvoda, o time leonino está na 3ª posição, com 33 pontos, conquistando o melhor 1º turno da história de um time nordestino no atual formato da competição. Da região, o Ceará está em 10º, com 24, seguido por Bahia (16º), com 21, e o Sport (18º), com 17.