Fortaleza encerra 1º turno com marca histórica, mas necessidade de recuperação na Série A

O Fortaleza atravessa um momento de oscilação na Série A do Brasileiro. Sem vencer há quatro jogos, perdeu para o Bahia neste sábado (4), por 4 a 2, com uma sequência de falhas defensivas. E o resultado marca um fechamento de 1º turno que requer alerta pelas últimas partidas.

A campanha é positiva, acima do planejado e histórica. No atual formato do Brasileirão, a melhor do futebol nordestino, com 33 pontos e o G-4 assegurado. O aproveitamento de 57,9% credenciou a equipe para figurar na primeira página e sonhando com vaga em torneio internacional.

Tudo deve ser ressaltado no atual momento, com metade do torneio realizado. Mas o desempenho aumentou as expectativas e o time deve tirar lições para a sequência da temporada. No estádio de Pituaçu, em Salvador/BA, a equipe fez um dos piores jogos sob o comando de Vojvoda.

Últimos jogos do Fortaleza na Série A

04.02 - Bahia 4x2 Fortaleza

30.08 - Fortaleza 0x0 Cuiabá

21.08 - Juventude 1x1 Fortaleza

15.08 - Fortaleza 1x1 Santos

Falhas defensivas

No Brasileirão, o Fortaleza alcançou um status pavimentado desde o início da competição. A equipe entregou a intensidade e atuou no limite em todas as primeiras rodadas, se firmando como um integrante fixo do G-4. Hoje, a curva de ascensão caiu e se escancarou contra o Bahia.

A produção abaixo, acumulada dos últimos jogos, se transformou em uma sucessão de erros individuais que resultaram no 3x0 fora de casa. A reação até foi ensaiada, mas a equipe voltou a falhar e encerrou o placar no 4x2 - todos os gols baianos foram do atacante Rodallega.

Em campo, apesar da apatia, o sistema defensivo teve impacto direto no resultado. Jackson, Tinga e Titi apresentaram erros de posicionamento, enquanto o goleiro Boeck esteve envolvido negativamente em dois gols adversários, sendo um por um passe equivocado na área.

Mudanças

A busca pelo equilíbrio deve ser retomada e pode surgir com mudanças na escalação. A diretoria não negociou os destaques na janela internacional e trouxe reforços, qualificando o elenco para Vojvoda. A identidade tática no esquema 3-5-2 também está definida e incorporada.

Legenda: O Fortaleza tem a melhor campanha de um clube do Nordeste na história do atual formato na Série A Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza

O fato é que o returno é uma nova competição, com o Fortaleza largando na frente pelo 1º turno. O contexto requer uma análise do período recente, com foco na recuperação das virtudes para o novo momento de competição, quando irá reencontrar todos os oponentes.

No fim, restam 12 pontos para a meta inicial (45) em 19 jogos. O choque é trabalho de Vojvoda e deve ser mental, na manutenção da confiança, para ter efeito nas principais marcas da competitividade tricolor: eficiência ofensiva e solidez defensiva.

Próximos jogos do Fortaleza