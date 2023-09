Richarlison revela ter passado por momento turbulento e diz que vai procurar ajuda psicológica

"Dentro de campo sou um cara feliz, de equipe, tento ajudar o máximo possível. Às vezes, as coisas não acontecem do jeito que a gente quer. Creio que essa parte é um pouco do lado extracampo que acabou me atrapalhando. Mesmo você querendo fazer as coisas certo, acaba dando errado. Vou continuar focado no clube, a tempestade já passou", explicou o jogador.

O jogador ainda comentou sobre as pessoas que o rodeavam que, segundo ele, estavam de olho apenas em seu dinheiro e que teriam se afastado. Richarlison se mostrou bastante positivo com o seu futuro no futebol e no Tottenham, clube que defende atualmente.

"Passei por um momento turbulento nesses últimos cinco meses fora de campo. Agora as coisas já estão certas dentro de casa. Pessoas que só estavam de olho no meu dinheiro saíram de perto de mim. Agora as coisas vão começar a fluir, tenho certeza que vou pegar uma sequência boa no Tottenham e fazer as coisas acontecer novamente", finalizou.

Recentemente, Richarlison rompeu com Renato Velasco, que era seu empresário desde o início da carreira e viveu um momento incomum em sua trajetória após a Copa do Mundo.

O jogador ainda comentou sobre o seu choro após o jogo contra a Bolívia. Segundo ele, suas lágrimas significavam um desabafo por tudo que vinha acontecendo na sua carreira extracampo e que, segundo ele, fugiram do controle de pessoas que o rodeavam. Richarlison revelou que iria buscar ajuda psicológica quando retornar para a Inglaterra.