Richardson tem propostas da Série A e da Série B e pode deixar o Ceará em 2024

O volante Richardson, do Ceará, tem propostas de clubes brasileiros e pode deixar Porangabuçu em 2024. O Diário do Nordeste apurou que o jogador de 32 anos recebeu uma oferta de uma equipe da Série A e outra proposta de um time da Série B.

Apesar da procura, a situação ainda está indefinida. O jogador e seu staff avaliam as possibilidades, tendo em vista que Richardson tem contrato com o Ceará até o final de 2024. Existe a possibilidade do volante permanecer no Vovô para a próxima temporada.

Richardson retornou ao Ceará para a disputa da temporada 2022. Em 2023, porém, o jogador perdeu espaço e foi pouco utilizado com a camisa alvinegra. Ao longo do ano, foram 42 partidas, sendo 32 delas como titular.

Caso permaneça em Porangabuçu para 2024, Richardson disputará sua sexta temporada defendendo o Ceará. Em sua primeira passagem, ele defendeu o Vovô entre 2016 e 2018, sendo negociado com o futebol japonês em seguida.