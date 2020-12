Revelado pelo Ferroviário, meia Valdeci acerta com Cerro Porteño

Revelado nas categorias de base do Ferroviário, o meia Valdeci tem acerto para defender o Cerro Porteño, do Paraguai. O atleta foi emprestado pelo Tubarão da Barra ao Sportivo Luqueño-PAR e se destacou na temporada com seis gols em 26 partidas.

O vínculo de empréstimo é encerrado em dezembro, quando a negociação deve ser concluída - no Ferroviário, contrato é até o fim de 2021. Em participação no Debate Jogada da última terça-feira (22), o presidente coral Newton Filho reiterou que o clube pode receber uma receita através dos direitos de formador.

"O Valdeci, quando entrei na diretoria, os seus direitos (econômicos) tinham sido vendidos, isso quando entrei no Ferroviário. Na minha gestão, não tinha os direitos. Nessa negociação, talvez ganhamos como clube formador, mas nada além disso", explicou.

Com 25 anos, o meia é tratado como uma das joias do Ferroviário desde o início da carreira. Antes da experiência no exterior, atuou também por Alto Santo, Portuguesa, Resende/RJ e Horizonte. Pelo Ferrão, foi decisivo na conquista da Série D do Campeonato Brasileiro em 2018.

Confira Debate Jogada com Newton Filho

