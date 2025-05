Remo anuncia Marcos Braz, ex-Flamengo, após saída de Papellin para o Fortaleza

O Clube do Remo, time do Pará que está na segunda divisão do Campeonato Série B, anunciou neste sábado (31), a contratação do dirigente Marco Braz, ex-Flamengo, para o cargo de executivo de futebol após o acerto de Sérgio Papelin, que ocupava o cargo no Leão paraense, com o Fortaleza.

Com o retorno de Papelin para o Fortaleza, saída esta muito refutada pelo clube remista tendo em vista o bom trabalho do dirigente - Remo ocupa atualmente a terceira colocação da Série B e foi o campeão do Campeonato Paraense -, a equipe foi atrás de Marco Braz que após conquistar 12 títulos pelo como vice-presidente de futebol do Flamengo, saiu do time carioca com a mudança da diretoria no fim do ano passado.

A relação do Remo com o futebol cearense vai além de Sérgio Papelin. A equipe paraense tem figuras carimbadas e conhecidas pelos torcedores de Fortaleza e Ceará em seu plantel como: zagueiro Klaus (Ex-Ceará), Pedro Rocha (Ex-Fortaleza), Janderson (Ex-Ceará) e Felipe Vizeu (Ex-Ceará)

VEJA ANÚNCIO DE MARCOS BRAZ PELO REMO

“Marcos Braz é o novo executivo de futebol do Clube do Remo. Com ampla experiência no cenário nacional, ele chega para somar na construção do nosso projeto dentro e fora de campo. Seja bem-vindo ao Rei da Amazônia!”, postou o Remo, através das suas redes sociais.