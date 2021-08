Regularizado no BID, Renato Augusto deve reestrear pelo Corinthians contra o Ceará no domingo (15)

Recém-chegado ao Corinthians e com status de 'principal contratação' para a temporada, o meio-campista Renato Augusto, de 33 anos, reestrará pelo time paulista no domingo (15) contra o Ceará. A coletiva de apresentação do atleta acontece nesta quarta-feira (11).

O atleta foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na última semana e está apto para estrear na Série A do Campeonato Brasileiro. Anunciado como reforço do Corinthians no dia 22 de julho, Renato Augusto trabalha a parte física no CT Joaquim Grava.

"O Renato é um atleta que está numa construção na pré-temporada, está se preparando, a casa conhece muito bem a parte física e técnica do Renato. Temos conversas diárias sobre suas condições para saber quando ele tem possibilidade de estrear", disse Sylvinho, técnico do Corinthians, após o empate sem gols contra o Santos, no último domingo (8).

Corinthians e Ceará se enfrentam no domingo (15), às 16h, na Néo Química Arena, em São Paulo. O duelo é válido pela 16ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A Rádio Verdes Mares transmite tudo ao vivo e o Diário do Nordeste acompanha de tempo real.