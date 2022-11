Rede Cuca Vôlei anuncia mais três reforços para a Superliga masculina

Mais três jogadores se juntaram ao elenco do Rede Cuca na Superliga de vôlei masculino. Frank Bastos e Mikael Moraes (centrais) e Vitor Yudi (ponteiro) estavam no Timbó (SC) e Santo André (SP), respectivamente. O trio já treina com o restante da equipe.

O técnico Marcelo Negrão vai poder contar com Frank e Mikael já para o desafio diante do Araguari. Yudi aguarda regularização na CBV (Confederação Brasileira de Voleibol) para poder entrar em quadra e só deve estar apto na próxima semana.

"As expectativas são as melhores, já vinha acompanhando o projeto do Cuca desde a Superliga B e chegando aqui quero contribuir, dar o meu máximo e conquistar os objetivos", disse Mikael, que já disputou a Superliga A pelo Brasília e pelo Ponta Grossa.

Agora, o grupo é formado por 20 atletas. A base da equipe que atuou na Superliga B de 2021 foi mantida. São oito jogadores remanescentes. Os outros 12 chegaram como reforços para a temporada.

Legenda: Os centrais Frank e Mikael também vão defender a equipe cearense. Foto: Divulgação/Rede Cuca Vôlei

PRÓXIMO DESAFIO

O Rede Cuca enfrenta o Araguari neste sábado (5), no Ginásio Paulo Sarasate. O duelo será às 11h (de Brasília). A equipe cearense foi derrotada pelo Cruzeiro e pelo Campinas e vai em busca da primeira vitória na competição. Confira a tabela de jogos.

Os ingressos para o jogo estão à venda. É possível adquirir no site da Bilheteria Virtual. O setor Cadeira está esgotado. Restam apenas Arquibancada e Quadra/VIP. Veja detalhes aqui.

