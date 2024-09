Real Madrid decide vender Tchouaméni para buscar nova estrela; veja cotados

O Real Madrid está de olho no mercado em busca de novas estrelas para o seu plantel. Além das novidades de Endrick e Mbappé, o time espanhol planeja vender o meia Tchouaméni para tentar nomes como: Rodri (Manchester City) e Kimmich (Bayern de Munique).

Legenda: Rodri, considerado um dos melhores jogadores do futebol mundial Foto: DARREN STAPLES / AFP

Além de fortalecer o elenco, Carlo Ancelotti pode se desfazer de atletas que vem sofrendo com lesões, como é o caso do francês. A informação é do portal espanhol “Todo Fichajes”.

Ainda segundo informações do portal, Tchouaméni é alvo de clubes da Premier League. O Liverpool é um dos clubes interessados. O jogador de 24 anos tem contrato com a equipe até o meio de 2028.

O Real Madrid vem na vice-liderança da La Liga e busca mais um título para sua coleção no torneio da Liga dos Campeões.