RB Leipzig x PSG: veja onde assistir, horário, palpites e escalações

Pela 4ª rodada da Uefa Champions League, RB Leipzig recebe o Paris Saint-Germain nesta quarta-feira, às 17h (horário de Brasília), no Estádio Red Bull Arena Leipzig, em Leipzig (ALE). Será um jogo de opostos dentro do Grupo A da competição.

Os alemães ainda não pontuaram na Champions, com três duras derrotas, a última justamente para o PSG, no Parque dos Príncipes. Um reencontro com vitória será fundamental para voltar a respirar no grupo, ainda que as chances de classificação sejam mínimas.

Do outro lado, os franceses lideram entre os quatro clubes, com 7 pontos em três jogos. Sem Neymar, que trata dores nos músculos adutores, o técnico Mauricio Pochettino aposta no trio Messi, Mbappé, Icardi para conquistar nova vitória e seguir no topo.

Palpites para RB Leipzig x PSG

inter@

Transmissão

A partida terá transmissão do HBO Max.

Prováveis escalações

RB Leipzig

Gulacsi; Klostermann, Simakan, Orban; Mukiele, Laimer, Kampl, Angelino; Nkunku, Forsberg; Poulsen. Técnico: Jesse Marsch.

Paris Saint-Germain

Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes; Verratti, Gueye, Herrera; Messi, Mbappe, Icardi. Técnico: Mauricio Pochettino.

Jogos da Champions League

RB Leipzig x PSG

Local: Red Bull Arena Leipzig, Leipzig (ALE)

Red Bull Arena Leipzig, Leipzig (ALE) Data e horário: 17h, quarta-feira, 3 de novembro de 2021

17h, quarta-feira, 3 de novembro de 2021 Onde assistir: HBO Max

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte